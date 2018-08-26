إيران قلقة: ننتظر ضمانات أوروبية بشأن بيع النفط

نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله أمس السبت إن طهران تنتظر ضمانات أوروبية بخصوص #بيع_النفط_الإيراني والعلاقات المصرفية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب سحب الولايات المتحدة في مايو/أيار من اتفاق نووي أبرمته إيران مع قوى دولية في عام 2015، ويعيد فرض عقوبات على طهران بينما يحاول أطراف الاتفاق الآخرون إيجاد سبل للمحافظة على الاتفاق.



وقال ظريف "ما زلنا بانتظار أن تتحرك أوروبا فيما يتعلق ببيع النفط الإيراني وصون القنوات المصرفية"، بحسب ما ورد في "رويترز".

كما دافع ظريف عن قرار الاتحاد الأوروبي يوم الخميس بتقديم مساعدات بقيمة 18 مليون يورو (21 مليون دولار) لإيران من أجل تبديد أثر العقوبات الأميركية، في إطار جهود لإنقاذ اتفاق 2015 الذي يهدف إلى كبح طموحات إيران النووية.



ووفقا للوكالة، قال الوزير "هذه حزمة ستساعد الجانبين على التواصل مع بعضهما البعض ولا صلة لها بالاتفاق النووي".



من جهته، انتقد المبعوث الأميركي الخاص بإيران بريان هوك مساعدة #الاتحاد_الأوروبي لطهران يوم الجمعة وقال إنها أرسلت "الرسالة الخطأ في الوقت الخطأ".



والتمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي جزء من حزمة أكبر بقيمة 50 مليون يورو مخصصة في ميزانية الاتحاد لإيران التي هددت بالتوقف عن الالتزام بالاتفاق النووي إذا لم تر فائدة اقتصادية من رفع العقوبات عنها.