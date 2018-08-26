السودان: إنتاج نفط الجنوب سيرتفع لـ 210 آلاف برميل

قال وزير النفط السوداني، أزهري عبد القادر، يوم الأحد، إن جنوب السودان استأنف ضخ 20 ألف برميا يوميا من الخام من حقل توما ثاوث النفطي الذي توقف الإنتاج فيه منذ 2013.

وقال أزهري في مؤتمر صحافي بالخرطوم إن من المتوقع أن يصل الإنتاج في 5 حقول نفطية كانت متوقفة إلى 80 ألف برميل يوميا من الخام بعد إتمام أعمال الصيانة بنهاية العام.

وأضاف أن إجمالي إنتاج جنوب السودان يبلغ حاليا 130 ألف برميل يوميا، ومن المتوقع أن يصل إلى 210 آلاف برميل يوميا بنهاية السنة.

ويُشحن نفط جنوب السودان إلى الأسواق العالمية عبر خط أنابيب يمتد داخل أراضي السودان.