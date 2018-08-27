الصين تخرج عن صمتها.. وترد على وقف شراء نفط إيران

قال مسؤول كبير في #سينوبك، أكبر شركة تكرير في الصين، اليوم الاثنين، إن بعض مصافيها ستتأثر سلبا إذا توقفت عن استيراد الخام الإيراني، وذلك في أول تعليق علني يصدر عن مسؤول تنفيذي كبير في قطاع النفط الصيني حول قرار #واشنطن استئناف العقوبات على طهران.



وأوضح نائب رئيس الشركة هوانغ ون شنغ "بعض مصافينا في قطاع المصب صممت لتكرير #النفط_الإيراني، إذا أوقفنا الاستيراد، فسيؤثر ذلك على المكاسب".



تأتي التعليقات بعد أن ذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن شركة تجارة النفط الحكومية تشوهاي تشنرونغ كورب وسينوبك اتخذتا إجراءات لتأمين الإمدادات، إذ فعلتا بندا في اتفاقيات التوريد الطويلة الأجل مع شركة النفط الوطنية الإيرانية يسمح لهما باستخدام سفن مملوكة لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية.



وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحافي بعد يوم من إعلان سينوبك عن نتائج جيدة في النصف الأول من العام، قال هوانغ إن الخلاف التجاري القائم بين الولايات المتحدة والصين لن يكون له سوى أثر محدود على أرباح الشركة.



في الوقت ذاته، قال هوانغ إن سينوبك تتوقع أن يظل إنتاجها من النفط الخام مستقرا خلال السنوات الثلاث القادمة بعد أن تراجع إنتاج النفط الخام 1.6% في النصف الأول من عام 2018.

وأضاف أن سينوبك تتوقع أيضا نموا كبيرا في إنتاج الغاز الطبيعي.