بوتين يحث شركات روسية على زيادة صادرات الفحم والطاقة

قال الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين إن شركات الطاقة الروسية يجب أن توسع بنيتها التحتية التصديرية، وتسعى لفتح أسواق جديدة لمنتجاتها، ومن بينها الفحم، حيث تبدو #الصين على وجه الخصوص سوقا مهمة.

وأشار بوتين، في اجتماع مع مسؤولين حكوميين ومديرين كبار لشركات الطاقة، إلى أن المنافسة تزداد سخونة في أسواق الطاقة العالمية.

وتابع الرئيس الروسي في اجتماع بمدينة كيميروفو في سيبيريا، أحد مراكز تعدين الفحم في البلاد، "تتيح بيئة أنشطة الأعمال الحالية لروسيا توسعة انكشافها على سوق الفحم العالمية، لتعزيز موقفها وزيادة حصتها السوقية".



وروسيا ثالث أكبر بلد مصدر للفحم في العالم، وتسعى لزيادة صادرات الفحم لآسيا إلى المثلين بحلول 2025.



ومتحدثا في الاجتماع ذاته، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر #نوفاك إن روسيا تخطط لإنتاج نحو 420 مليون طن من الفحم هذا العام، متجاوزة الإنتاج القياسي المرتفع في الحقبة السوفيتية.