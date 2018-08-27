إيران تخسر ربع صادراتها النفطية قبل تفعيل العقوبات

كشف بنك الاستثمار "جيفريز" أن شحنات إيران من النفط الخام تتراجع بالفعل وبمعدل سريع يفوق التوقعات، بالرغم من أن عقوبات الولايات المتحدة على الخام الإيراني ستطبق في نوفمبر المقبل، لكن التهاوي في الصادرات الإيرانية بدأ حالياً بشكل كبير.

ولفت تقرير حديث للبنك إلى أن شحنات الناقلات الإيرانية انخفضت بنحو 700 ألف برميل يومياً في النصف الأول من الشهر الجاري، وهو ما تجاوز كل التوقعات المسبقة في يوليو الماضي، متوقعاً أنه بحلول الربع الرابع ستواجه السوق حالة من نقص المعروض، إضافة إلى تراجع الطاقة الاحتياطية أحدهما أو كليهما، بحسب ما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وذكر التقرير أنه من المرجح أن ترتفع أسعار الخام بسبب انقطاع الإمدادات النفطية من إيران، لكن فى المقابل هناك مخاوف واسعة من تداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وهو ما قد يبطئ نمو الطلب العالمي على النفط.

وكانت مجموعة Facts Global Energy (FGE) المختصة بأسواق النفط، توقعت أن تنخفض الصادرات النفطية الإيرانية بنحو ثلاثة أرباع إلى 700 ألف برميل يومياً فقط مع تطبيق العقوبات الأميركية على طهران، في وقت يبلغ إجمالي ما تصدره إيران من النفط حوالي 2.7 مليون برميل يومياً.

من جانبه، ذكر تقرير "بيزنس تايمز" أن هناك دلائل على أن صادرات النفط الإيرانية بدأت في التراجع، رغم أن معنويات السوق العامة كانت حذرة بسبب استمرار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وذكر التقرير أن إيران لم تصدر أي نفط على الإطلاق إلى فرنسا أو هولندا هذا الشهر، واستناداً إلى توقعات المحللين لن يتم شحن أي نفط في الأسابيع المقبلة، بحسب الصحيفة.