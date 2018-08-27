مصادر: 109% الالتزام بخفض إنتاج النفط بيوليو

قال مصدران مطلعان يوم الاثنين إن لجنة المراقبة المشتركة بين #منظمة_البلدان_المصدرة_للبترول #أوبك والمنتجين المستقلين خلصت إلى أن منتجي النفط المشاركين في اتفاق خفض الإمدادات قلصوا إنتاجهم في يوليو بما يزيد 9% على #التخفيضات المنصوص عليها في اتفاقهم البالغ 100%.

يأتي ذلك بالمقارنة مع نسبة امتثال بلغت 120% في يونيو و147% في مايو مما يعني أن المشاركين يزيدون إنتاجهم باطراد.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول اتفقت مع #المنتجين الآخرين ومن بينهم #روسيا يومي 22 و23 يونيو على العودة للالتزام بنسبة 100% بالتخفيضات المتفق عليها البالغة 1.8 مليون برميل يوميا، وهو الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في يناير 2017.

وعكف المنتجون لأشهر على خفض #الإنتاج أكثر من الكميات المتفق عليها، بمساعدة انخفاض الإنتاج في دول مثل فنزويلا ونيجيريا وليبيا.

تضم اللجنة، التي عقدت مؤتمرا بالهاتف يوم الاثنين، ممثلين من السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة والكويت والجزائر وفنزويلا وسلطنة عمان.