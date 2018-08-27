"وكالة الطاقة"تتوقع استمرار تراجع إنتاج النفط الفنزويلي

قال مدير #وكالة_الطاقة_الدولية فاتح بيرول لرويترز اليوم الاثنين إنه من المتوقع أن يواصل إنتاج النفط الفنزويلي الانخفاض بعد تراجعه إلى النصف في السنوات الأخيرة.

وتابع بيرول في مقابلة على هامش مؤتمر نفطي "يمكننا أن نتوقع مزيداً من الانخفاض".

وأضاف "في فترة زمنية قصيرة جداً، هبط إنتاج النفط الفنزويلي إلى النصف، وهو ما ينطوي على تحديات كبيرة، ونتوقع أن يستمر هذا الانخفاض في ذلك الاتجاه".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة " #توتال "الفرنسية، باتريك بويانييه، إنه سيتبنى نهجا "حذرا" تجاه أسعار النفط بعد عام 2019 عندما يتسنى حل مشاكل معوقة في البنية التحتية النفطية بالولايات المتحدة.

وهناك أكثر من 10 خطوط أنابيب أميركية للطاقة في طور الإعداد، والبعض منها ما زال يبحث عن تمويل.

وستمهد المشروعات الطريق أمام زيادة صادرات الولايات المتحدة من #النفط والغاز وتخفف الاختناقات في الحقول الصخرية بغرب تكساس.