السعودية: إيران غير قادرة على إغلاق مضيق هرمز

أكد مستشار الطاقة السعودي إبراهيم المهنا على أن إيران غير قادرة على إغلاق مضيق #هرمز أو باب المندب إغلاقا تاما أو جزئيا.

وأضاف المهنا إنه إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فمن المرجح أن يعطي مجلس الأمن الدولي إذنا بعمل عسكري.

وذكر مستشار وزارة الطاقة السعودية أنه لا يتوقع أن توقف العقوبات الحالية الصادرات الإيرانية تماما.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أكد بدوره الاثنين، أن مضيق هرمز يخضع للملاحة الدولية وإيران لا تسيطر عليه، كما تزعم. وأضاف في تغريدة على "تويتر" أن المضيق هو ممر دولي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في العمل مع الحلفاء في المنطقة لضمان حرية الملاحة الدولية والحركة التجارية في المياه الدولية.

موضوع يهمك قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، إن مضيق هرمز يخضع للملاحة الدولية وإيران لا تسيطر عليه، كما تزعم.وأضاف... بومبيو: "هرمز" لم ولن يكون تحت سيطرة إيران أميركا

وكان الحرس الثوري الإيراني قد هدد بإغلاق المضيق مؤكداً سيطرته على الممر المائي في الخليج العربي، ومشيراً إلى منع القوات الأميركية من التواجد في مياهه.

وقال قائد البحرية في الحرس الجنرال علي رضا تنكسيري إن إيران تراقب السفن العسكرية والتجارية على السواء، ولا تستبعد إغلاق المضيق لوقف عمليات الشحن البحري عبر الخليج. فالتهديد بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي أو السيطرة عليه، ورقة دأبت إيران على التلويح بها مع كل أزمة تواجهها.

وفي ظل معاناة طهران من العقوبات الأميركية وتدهور عجلة اقتصادها، عادت إلى نغمة التهديد عينها عبر تصريحات للحرس الثوري بإحكام سيطرته على الخليج ومضيق هرمز ومنع القوات البحرية الأميركية من التواجد.