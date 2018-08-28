النفط يستقر وسط إشارات متباينة بشأن الإمدادات

استقرت أسعار #النفط اليوم الثلاثاء حيث كبحها الارتفاع التدريجي في إمدادات أوبك بينما تلقت دعما من مخاطر محتملة على إنتاج آخرين مثل فنزويلا وإفريقيا وإيران.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي #مزيج_برنت 76.21 دولار للبرميل دون تغير يذكر عن سعر الإغلاق السابق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات إلى 68.83 دولار للبرميل.



وقالت لجنة المراقبة التابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن منتجي النفط المشاركين في اتفاق خفض الإمدادات قلصوا الإنتاج في يوليو/تموز بمقدار 9% فوق ما تعهدوا به.

وتضم مجموعة المشاركين في الاتفاق روسيا غير العضو في #أوبك.