هل تحسم شركات التكرير اليابانية موقفها من نفط إيران؟

قال وزير التجارة والصناعة الياباني هيروشيجي سيكو اليوم الثلاثاء إن على شركات التكرير اليابانية أن تقرر ما إذا كانت ستستورد الخام الإيراني، وذلك رداً على سؤال عما إذا كانت الحكومة أصدرت أي تعليمات للتعامل مع الضغوط الأميركية المتصاعدة لوقف استيراد #النفط من طهران.



وأكد متحدث باسم وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ما قاله الوزير خلال إيجاز صحافي دوري صباح اليوم.



وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب دول العالم بالتوقف عن استيراد #النفط_الإيراني، اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني مع إعادة الولايات المتحدة فرض عقوبات على #إيران بسبب برنامج طهران النووي.



وتضغط الحكومة اليابانية من أجل الاستمرار في استيراد الخام الإيراني في مباحثاتها مع الولايات المتحدة.



وقال رئيس اتحاد شركات تكرير النفط اليابانية الشهر الماضي إن شركات التكرير المحلية ستتوقف على الأرجح عن تحميل الخام الإيراني بحلول منتصف سبتمبر أيلول على أن تصل الشحنات الأخيرة في النصف الأول من أكتوبر تشرين الأول.