النفط يهبط مع تنامي المعروض الأميركي

هبطت #أسعار_النفط، اليوم الأربعاء، متأثرة بأنباء عن زيادة مخزونات النفط الأميركية، لكن انكماش صادرات إيران قبيل عقوبات أميركية حال دون مزيد من الهبوط في السوق.



وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 75.90 دولار للبرميل بانخفاض قدره خمسة سنتات عن التسوية السابقة.



وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات إلى 68.49 دولار للبرميل.



وفي الولايات المتحدة، قال معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام ارتفعت قليلا بمقدار 38 ألف برميل إلى 405.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس آب.



وعلى الرغم من زيادة المخزونات الأميركية، قال متعاملون إن أسعار الخام تلقت دعما جيدا إلى حد ما من فرض واشنطن عقوبات على طهران ستبدأ في استهداف قطاع النفط اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني.