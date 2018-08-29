مخزونات نفط أميركا ترتفع 38 ألف برميل على غير المتوقع

قال معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء، إن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت جميعها في الأسبوع الماضي. وزادت مخزونات الخام على غير المتوقع، بينما ارتفعت مخزونات المنتجات بوتيرة دون المتوقع.

وارتفعت مخزونات الخام بواقع 38 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس، لتصل إلى 405.7 مليون برميل، بينما توقع المحللون تراجعها 686 ألف برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت 130 ألف برميل.

وبحسب أرقام المعهد، انخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 343 ألف برميل يومياً. وزادت مخزونات البنزين 21 ألف برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع "رويترز" ارتفاعها 370 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 982 ألف برميل مقارنة مع توقعات بأن تزيد 1.6 مليون برميل، وفقاً لبيانات معهد البترول.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من الخام خمسة آلاف برميل يومياً الأسبوع الماضي إلى 8.4 مليون برميل يومياً.