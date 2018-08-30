العراق يؤكد استعداده لرفع صادراته النفطية وقت الحاجة

أكد علاء الياسري رئيس شركة تسويق النفط العراقية أن منظمة أوبك ستناقش في ديسمبر ما إذا كان المنتجون يمكنهم تعويض أي هبوط مفاجئ في إمدادات النفط الإيرانية بعد سريان العقوبات الأميركية في نوفمبر المقبل.

وأضاف الياسري أن انخفاضا مفاجئا في صادرات إيران من الخام سيكون له تأثير سلبي على الأسعار والعوامل الأساسية في السوق.

وأوضح أن العراق يرى حاجة لزيادة صادراته من النفط الخام وهو مستعد لشحن المزيد بمجرد أن توافق أوبك على كيفية توزيع زيادة الإنتاج على أعضائها.

يشار إلى أن أعضاء أوبك وحلفائهم من خارج المنظمة سيجتمعون الشهر المقبل في الجزائر لمناقشة حصص الإنتاج.