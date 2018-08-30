"البحر الأحمر" يخطف أنظار مصر للتنقيب عن النفط

تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية في #مصر، تنظيم مؤتمر دولي بحضور عدد من الشركات العالمية والمتخصصين في إطار التسويق للمناطق الاستكشافية في #البحر_الأحمر .

وبحث وزير البترول المصري طارق الملا، ورئيس شركة شلمبرجير العالمية لمنطقة شمال الشرق الأوسط معن رزوقي، والمدير التنفيذي لمصر وشرق المتوسط بالشركة كريم بدوي، المشروعات المشتركة بين الجانبين في منطقتي البحر الأحمر وخليج السويس لتنفيذ أنشطة المسح السيزمي وتجميع البيانات بهدف التعرف على #الفرص_البترولية والغازية المحتملة بتلك المناطق.

وخلال اللقاء، تم استعراض المشروعات الاستكشافية التي تنفذها شركة شلمبرجير مثل المسح السيزمي وتجميع البيانات بمنطقتى البحر الأحمر وخليج السويس، والذي سيفتح المجال أمام طرح مزايدات عالمية خلال الفترة القادمة في إطار استراتيجية وزارة البترول لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق جديدة بكر، وقيامها بتسويق هذه المناطق في كافة المؤتمرات والمحافل الدولية التي تشارك فيها.

كما تم استعراض موقف تطور الأعمال في مشروع البوابة الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف، والتي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع شلمبرجير وعدد من الشركات العالمية المتخصصة باستخدام أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية المتطورة.

وقال "الملا"، إنه تمت مناقشة سبل الاستفادة من الخبرات والإمكانيات والتكنولوجيات التي تمتلكها شلمبرجير في المساهمة في مشروع الوزارة لتطوير وتحديث قطاع البترول من خلال المشاركة في تأهيل وتدريب الكوادر المصرية.

من جانبه، أكد رئيس شركة شلمبرجير العالمية، أن مصر لها أولوية في عمل الشركة في منطقة الشرق الأوسط في ضوء ما تحقق من نجاحات في المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها حالياً في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، مشيراً إلى أن هناك فرصاً واعدة لزيادة أعمالها واستثماراتها في مصر خلال الفترة القادمة.

وأضاف أنه سيتم عقد مؤتمر عالمي تحت رعاية طارق الملا في شهر نوفمبر القادم في مدينة الغردقة بحضور عدد من الشركات العالمية والمتخصصين في إطار التسويق للمناطق الاستكشافية في البحر الأحمر.