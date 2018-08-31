ارتفاع إنتاج أوبك لأعلى مستوى في 2018 خلال أغسطس

ارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط هذا الشهر إلى أعلى مستوى في عام 2018 مع تعافي إنتاج ليبيا وبلوغ صادرات جنوب العراق مستوى قياسيا، على الرغم من أن تقلص الشحنات الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية كبح الزيادة.



وأظهر المسح اليوم الجمعة أن دول المنظمة البالغ عددها 15 دولة ضخت 32.79 مليون برميل يوميا في أغسطس/آب، بارتفاع قدره 220 ألف برميل يوميا مقارنة مع القراءة المعدلة لشهر يوليو تموز.



وجاءت أكبر زيادة في الإمدادات هذا الشهر من ليبيا، التي ما زال إنتاجها متقلبا بسبب الاضطرابات.

وقال مصدر في المنظمة إن إنتاج السعودية من النفط الخام ارتفع في أغسطس آب إلى 10.424 مليون برميل يوميا مقارنة مع 10.288 مليون برميل يوميا في يوليو تموز.



وقال المصدر إن المعروض النفطي في أغسطس آب بلغ 10.467 مليون برميل يوميا مقارنة مع 10.380 مليون برميل يوميا في يوليو تموز.



وقد يختلف حجم المعروض في السوق محليا وللتصدير عن حجم الإنتاج بناء على حركة الخام من وإلى مواقع التخزين.