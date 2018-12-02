الكويت تتوقع خفض إنتاجها النفطي بـ120 ألف برميل يومياً

كشفت مصادر مسؤولة في القطاع النفطي لصحيفة الأنباء الكويتية، أنه في حال اتفاق " #أوبك " ومنتجين آخرين بقيادة روسيا على خفض الإمدادات بما يتراوح بين مليون و1.4 مليون برميل يوميا، فإن حصة الكويت من الخفض ستكون في حدود 100-120 ألف برميل يوميا لينخفض الإنتاج إلى مستويات 2.7 مليون برميل يوميا.

ويزيد إنتاج #الكويت حاليا عن مستوى 2.8 مليون برميل يوميا.

تأتي هذه التصريحات في وقت التقى ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة مجموعة العشرين، وقد جرى التوافق على تمديد الاتفاق بشأن خفض #إنتاج_النفط.

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت إنه لا يملك أرقاما محددة بشأن خفض إنتاج النفط رغم أن روسيا ستواصل مساهمتها في خفض الإنتاج العالمي.

وتتفاوض روسيا مع السعودية بشأن وقت وحجم أي خفض للإنتاج.

وسيعقد المنتجون من أوبك وخارجها اجتماعا وزاريا يومي السادس والسابع من ديسمبر/كانون الأول.