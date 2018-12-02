توافق سعودي روسي على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط

التقى ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد جرى التوافق على تمديد الاتفاق بشأن خفض إنتاج النفط.

وكانت روسيا قد أكدت أن توطيد العلاقات مع #السعودية هو السبيل الوحيد لضمان استقرار أسواق النفط العالمية في الوقت الحالي، لاسيما في ظل العديد من التحديات التي ينتظرها.

وغادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأرجنتين بعد رئاسة وفد بلاده لقمة العشرين.

وكان الأمير محمد بن سلمان، قد أجرى لقاءات عدة بقادة وزعماء العالم على هامش قمة العشرين.

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت إنه لا يملك أرقاما محددة بشأن خفض إنتاج النفط رغم أن روسيا ستواصل مساهمتها في خفض الإنتاج العالمي.

وتتفاوض روسيا مع السعودية بشأن وقت وحجم أي خفض للإنتاج. وسيعقد المنتجون من أوبك وخارجها اجتماعا وزاريا يومي السادس والسابع من ديسمبر كانون الأول.