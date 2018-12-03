وزير الطاقة القطري: سننسحب من أوبك في يناير 2019

قال سعد الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم الاثنين، إن قطر ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك اعتباراً من يناير 2019.

وقال الوزير القطري لوكالة "رويترز" إنه جرى إبلاغ أوبك بقرار انسحاب قطر من المنظمة صباح اليوم الاثنين.

وأضاف الكعبي أن قرار انسحاب قطر من #أوبك جاء بعد مراجعة سبل تحسين الدور الدولي والاستراتيجية طويلة الأجل، وأن قطر ترى أن من المهم التركيز على السلعة الأولية التي تبيعها وهي #الغاز الطبيعي.

وأشار الوزير إلى أن قطر تعتمد على إنتاج الغاز في حين يبلغ انتاجها من النفط 600 ألف برميل يوميا فقط.

وتابع أن تأثير قطر على قرارات إنتاج نفط أوبك "محدود" وأنها ستواصل الالتزام بجميع التعهدات مثل أي دولة خارج أوبك.

وتنهي قطر بذلك عضوية استمرت 57 عاما في منظمة أوبك.

توسعة حقل الشمال القطري منتصف 2019

من جهة أخرى، قال وزير الطاقة القطري إنه سيجري الإعلان عن الشركات التي ستختارها قطر لتوسعة مكمن غاز حقل الشمال في منتصف 2019.



وتابع الكعبي، خلال مؤتمر، أن قطر تخطط لبناء 4 وحدات إضافية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في منتصف 2019.



وأضاف أن قطر ستعلن عن الشركاء المختارين لبناء أكبر وحدة لتكسير الإيثان في العالم في الربع الأول من 2019.