النفط يواصل المكاسب القوية مع توقعات خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة، اليوم الثلاثا،ء مواصلة مكاسبها قبيل تخفيضات إنتاج متوقعة من أوبك.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.55 دولار بما يعادل 2.5 بالمئة إلى 63.24 دولار للبرميل. وزاد الخام الأميركي الخفيف 1.25 دولار إلى 54.20 دولار.

وارتفع كل من الخامين القياسيين نحو 4 بالمئة يوم الاثنين بعد أن اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال اجتماعات مجموعة العشرين على هدنة في الحرب التجارية الدائرة بين بلديهما.

وقال هاري شيلينجوريان محلل أسواق السلع الأولية لدى بي.أن.بي باريبا متحدثا لمنتدى رويترز النفطي العالمي "تبدو السوق في وضع إيجابي عقب تطورات مجموعة العشرين وقبيل اجتماع أوبك يوم الخميس".

وأضاف "التزام روسيا بالتعاون مع السعودية والتوصل إلى اتفاق خلال اجتماع أوبك القادم رفع المعنويات بلا ريب".

تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول يوم الخميس في فيينا للبت في سياسة الإنتاج المشتركة وستناقش السياسة أيضا مع المنتجين الآخرين خارج أوبك بمن فيهم روسيا.

وقالت مصادر في أوبك لرويترز إن المنظمة وحلفاءها يعملون صوب اتفاق لخفض إنتاج النفط بما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميا، مضيفة أن المحادثات مازالت مستمرة مع روسيا بشأن حجم تخفيضات إنتاجها.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في السادس من ديسمبر كانون الأول بمقر أمانتها العامة في العاصمة النمساوية فيينا للبت في سياسة الإنتاج المشتركة. وستناقش أوبك السياسة أيضا مع المنتج العملاق غير العضو في المنظمة روسيا.



وقال بنك جولدمان ساكس الأميركي في مذكرة للعملاء "نتوقع على إثر ذلك أن تتفق أوبك على خفض الإنتاج في فيينا يوم الخميس القادم".

وقال البنك إن "خفض إنتاج أوبك وروسيا 1.3 مليون برميل يوميا سيكون ضروريا لعكس الزيادة الضخمة غير الموسمية الحاصلة حاليا في المخزونات".

وأضاف أنه يتوقع أن تدفع جهود تقليص المعروض المشتركة بين #أوبك وروسيا أسعار خام #برنت "لتتجاوز منتصف نطاق الستين دولارا للبرميل".