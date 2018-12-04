نوفاك: "أوبك+" ستبحث غدا انسحاب قطر من المنظمة

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجي نفط كبارا آخرين سيبحثون غدا الأربعاء قرار #قطر بالانسحاب من المنظمة.



وتعقد #أوبك ومنتجو النفط العالميون الآخرون اجتماعات في فيينا في وقت لاحق هذا الأسبوع للبت في استراتيجيات سوق النفط في المستقبل. وأحجم نوفاك عن التعليق بشأن تخفيضات إنتاج محتملة.

وكانت قطر قالت أمس الاثنين إنها ستنسحب من أوبك للتركيز على الغاز.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة، سعد الكعبي، أمس الاثنين، إن قطر ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك اعتباراً من يناير 2019.

وأوضح الوزير القطري لوكالة "رويترز" أنه جرى إبلاغ أوبك بقرار انسحاب قطر من المنظمة صباح الاثنين.

وأضاف الكعبي أن قرار انسحاب قطر من #أوبك جاء بعد مراجعة سبل تحسين الدور الدولي والاستراتيجية طويلة الأجل، وأن قطر ترى أن من المهم التركيز على السلعة الأولية التي تبيعها وهي #الغاز الطبيعي.

وأشار الوزير إلى أن قطر تعتمد على إنتاج الغاز في حين يبلغ إنتاجها من النفط 600 ألف برميل يوميا فقط.

وتابع أن تأثير قطر على قرارات إنتاج نفط أوبك "محدود" وأنها ستواصل الالتزام بجميع التعهدات مثل أي دولة خارج أوبك.

وتنهي قطر بذلك عضوية استمرت 57 عاما في منظمة أوبك.