وزير الطاقة الإماراتي:على جميع المنتجين خفض إنتاج النفط

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، اليوم الثلاثاء، إن هناك حاجة إلى إجراء تعديل في #إنتاج_النفط العالمي، وإنه يجب مشاركة جميع المنتجين.

وقال المزروعي "ما هذا التعديل، وما المستوى، ومن أي مستوى.. هذا هو ما سيجري مناقشته، التعديل يعني خفضا في الإنتاج من المهم أن يشارك الجميع".

ويجتمع وزراء نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول يوم الخميس في فيينا ثم يجرون محادثات مع منتجي الخام غير الأعضاء يوم الجمعة.

من جانبه، أوضح وزير النفط العراقي ثامر الغضبان أن #أوبك يجب أن تتوصل إلى استراتيجية للمدى المتوسط إلى الطويل من أجل تحقيق استقرار سعر الخام والحد من الأضرار التي تلحقها العوامل الجيوسياسية بأسواق النفط.

وقال الغضبان إن العراق سيعمل من أجل المساعدة على موازنة الأسواق وتقوية الأسعار خلال اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول هذا الأسبوع. والعراق ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية.

وتابع الغضبان في بيان أن الحلول لأسعار النفط المنخفضة ينبغي ألا تقتصر على خفض الإنتاج، مضيفا أن أي اتفاق خلال الاجتماع ينبغي أن يتفادي الإضرار بمصالح أوبك والمنتجين غير الأعضاء فيها.