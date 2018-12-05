ترمب يطلب من أوبك عدم تقييد إنتاج النفط

دعا الرئيس الأميركي دونالد #ترمب الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأربعاء إلى عدم تقييد إنتاج النفط في اجتماعها المقبل، مؤكدا أن أسعار #النفط العالمية يجب أن تظل منخفضة.

وتأتي تصريحات ترمب فيما تستعد الدول من #أوبك وخارجها لعقد اجتماع في فيينا الخميس والجمعة لبحث خفض الإنتاج.

وكتب ترمب في تغريدة "نأمل أن تبقي أوبك على تدفق النفط كما هو دون قيود. العالم لا يريد ولا يحتاج أن يرى أسعار النفط ترتفع".

وفي حال قررت الدول من أوبك وخارجها - التي تنتج أكثر من نصف نفط العالم - الاستمرار في ضخ النفط عند المستويات القياسية الحالية، فإنها تخاطر باستمرار انخفاض الأسعار.

وقد انخفضت الأسعار بنسبة تزيد عن 30 في المئة خلال الشهرين الماضيين، ويبلغ سعر نفط خام برنت المعياري الأوروبي حاليا نحو 60 دولارا.