وزير نفط الكويت: أوبك ستناقش ما يخدم استقرار سوق النفط

قال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي إن وزراء أوبك سيناقشون في اجتماعهم يوم الخميس أوضاع الأسواق والعرض والطلب وكيفية التعامل معها بما يخدم استقرار الأسواق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول " #أوبك " يوم الخميس في فيينا لبحث استراتيجيات سوق النفط في المستقبل، على أن يتبع ذلك محادثات مع حلفاء المنظمة مثل روسيا يوم الجمعة.

من جانب آخر، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم أمس إنه من السابق لأوانه الحديث عما إن كانت أوبك وحلفاؤها سيخفضون إنتاج النفط، نظراً لعدم التوصل بعد إلى بنود اتفاق، حسب ما ورد في "بلومبيرغ".

وتأتي تصريحات الفالح بينما تعمل أوبك وحلفاؤها للتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع على خفض الإنتاج بما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميا، حسب ما قالته 4 مصادر لرويترز.

وأضافت المصادر أن المقاومة الروسية لإجراء خفض كبير هي العقبة الرئيسية حتى الآن.

وأبلغ الفالح بلومبيرغ أنه يرى سوقاً متخمة بالمعروض لكنه شدد على ضرورة اتفاق جميع أعضاء أوبك والمنتجين المتحالفين معهم من أجل المضي قدما في إجراء خفض.

وتجتمع #أوبك يوم الخميس في #فيينا ثم تجري محادثات مع حلفاء مثل روسيا يوم الجمعة، وسط تراجع في أسعار النفط ناتج عن ضعف في أداء الاقتصاد العالمي وبواعث قلق من تخمة في المعروض النفطي جراء زيادة الإنتاج الأميركي.