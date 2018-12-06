النفط يهبط بفعل ضعف الأسهم والأنظار على اجتماع أوبك

انخفضت #أسعار_النفط اليوم الخميس بفعل تراجع أسواق الأسهم لكن التداولات ظلت خاملة قبيل اجتماع #أوبك الذي من المتوقع أن ينتج عنه خفض في الإمداد يهدف للتخلص من تخمة معروض دفعت الخام للانخفاض 30% منذ أكتوبر.



وجرى تداول العقود الآجلة لخام #برنت مقابل 61.06 دولار للبرميل بانخفاض 50 سنتا أو 0.8% عن أحدث تسوية.



وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60 سنتا أو 1.1% إلى 52.29 دولار للبرميل.



وقال المتعاملون إن أسعار النفط انخفضت بفعل ضعف أسواق المال العالمية التي شهدت تهاوي أسواق الأسهم اليوم.



ومنذ مطلع أكتوبر، فقد النفط الخام نحو 30% من قيمته في ظل ارتفاع الإمدادات ومخاوف من أن يؤدي أي تباطؤ اقتصادي إلى تراجع الطلب على الوقود.



وتجتمع أوبك في مقرها في فيينا اليوم لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.



وارتفع إنتاج أوبك من النفط الخام 4.1% منذ منتصف 2018 إلى 33.31 مليون برميل يوميا.