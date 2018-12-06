فيتش: قيود إنتاج أوبك وحلفائها مهمة لدعم أسعار النفط

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن قيود إمدادات #أوبك وحلفائها من المنتجين المستقلين مهمة لأسعار النفط في الأمد المتوسط.

وترى الوكالة أن قيود الإمدادات ستدعم #أسعار_النفط في الأمد المتوسط، في نطاق يتراوح بين 60 و65 دولاراً للبرميل لخام برنت.



وقالت #فيتش إنها ما زالت تتوقع انخفاض الأسعار دون الستين دولارا للبرميل في الأمد الأطول، مضيفة أنه من المرجح أن تتلقى سوق النفط بصفة عامة إمدادات جيدة العام المقبل.

وأشارت "فيتش" إلى أن أوبك وبعض منتجي النفط الآخرين من بينهم روسيا سيتمتعون ببعض الطاقة الإنتاجية الفائضة لامتصاص صدمات #المعروض المحتملة غير الكبيرة.

ولا تتوقع وكالة التصنيف الائتماني أي تأثير جوهري لانسحاب #قطر من "أوبك" لأن إنتاج البلاد من النفط يشكل أقل من 2% من إجمالي إنتاج المنظمة.