مسؤول: العراق يحتاج لعامين للاستغناء عن الغاز الإيراني

قال مسؤول عراقي كبير بقطاع الطاقة اليوم الخميس إن بلاده تحتاج إلى عامين على الأقل لتعزيز إنتاج البلاد من الغاز بغية وقف استيراد الغاز الإيراني المستخدم في تغذية محطات الكهرباء بالبلاد.

وأوضح رئيس شركة غاز الجنوب الحكومية حيان عبد الغني، للصحفيين، أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج العراق من الغاز 1.3 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول نهاية 2020، بزيادة قدرها 400 ألف قدم مكعبة يوميا عن المستويات الحالية.



ولفت عبد الغني إلى أن الإنتاج الحالي للعراق من الغاز ليس كافيا لتلبية طلب محطات الكهرباء بالبلاد ولذا فإن العراق ما زال يستورد الغاز من إيران، مضيفا أن بلاده تحتاج إلى ما لا يقل عن 24 شهرا لتشغيل مشاريع غاز جديدة وبدء الإنتاج.