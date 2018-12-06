أوبك تنهي اجتماعها دون تحديد أرقام تخفيضات إنتاج النفط

قال مندوب في منظمة أوبك إن اجتماع المنظمة انتهى بدون تحديد أرقام التخفيضات المزمع تنفيذها في إنتاج النفط.

وأضاف المندوب أن المناقشات ستستمر غدا الجمعة مع المنتجين المستقلين.

وكان مندوب آخر في أوبك قد ذكر لوكالة رويترز للأنباء أن المنظمة توصلت اليوم الخميس إلى اتفاق أولي لخفض إنتاج النفط لكن لا يوجد رقم نهائي بعد.

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال في وقت سابق إن منظمة البلدان المصدرة للبترول بحاجة إلى مشاركة روسيا غير العضو بالمنظمة في التخفيضات. وقال إن من المرجح أن تتخذ أوبك وحلفاؤها قرارا نهائيا بحلول مساء غد الجمعة.

كانت مصادر وكالة رويترز أشارت إلى أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين #أوبك وحلفائها ومن بينهم #روسيا اتفقت على ضرورة خفض إنتاج النفط العام المقبل، مضيفين أن المناقشات جارية بخصوص حجم التخفيضات ومستوى الأساس لها، إذ يأتي ذلك على الرغم من ضغوطات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تهدف إلى خفض #أسعار_النفط.

وبدوره، أكد وزير النفط العماني أن الجميع اتفق على حاجة لتخفيضات في الإنتاج ويتم مناقشة حجم هذه التخفيضات.

وتوقعت وزارة النفط الكويتية على حسابها في تويتر أن يتم التوقيع على اتفاق تعاون طويل الأجل بين "أوبك" ومنتجي النفط من خارجها.

في حين، أشارت وكالة رويترز إلى أن وزير النفط الإيراني يسعى لإعفاء بلاده من أي تخفيضات في إنتاج النفط.

وقال موفد العربية في فيينا ناصر الطيبي أن أوبك تعقد اجتماعات مكثفة للاتفاق على تفاصيل خفض إنتاج النفط لكنه لم يصدر عن الوزراء أي تصريح حول آلية خفض الإنتاج.

وأضاف الطيبي أن أوبك لن تفتح قاعة إجتماع الوزراء للصحفيين في أول مرة منذ 3 عقود، في إشارة إلى تكتم واضح وصعوبات للتوصل لآلية خفض الإنتاج.

من جهة أخرى، أشارت وكالة رويترز إلى أنه إذا اتفقت #منظمة_أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا على خفض إنتاج النفط العام المقبل بالعودة إلى حصص إنتاج عام 2016، فذلك سيعني أن حجم الخفض في إنتاج "أوبك" وحدها لن يقل عن 1.2 مليون برميل يوميا.

وكانت وكالة تاس الروسية للأنباء قد ذكرت نقلا عن مصدر بـ"أوبك" أن هذه الفكرة قيد النقاش في اجتماعات المنظمة وروسيا وغيرها من حلفاء "اوبك" هذا الأسبوع.

يشار إلى أن "أوبك" تجتمع في فيينا اليوم، ويلي ذلك محادثات مع حلفاء لها مثل روسيا يوم الجمعة.

وكانت #السعودية قد لمحت إلى الحاجة لتخفيضات كبيرة في الإنتاج بما لا يقل عن 1.3 مليون برميا يوميا، أو 1,3% من الإنتاج العالمي وذلك خشية حدوث تخمة في المعروض، لكن روسيا تعارض إجراء خفض كبير.