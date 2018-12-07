المزروعي: متفائلون بتوصل أوبك إلى اتفاق جيد للسوق

أعرب وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي عن تفاؤله بتوصل #أوبك إلى اتفاق جيد للسوق.

وتستأنف منظمة البلدان المصدرة للبترول اليوم مناقشات في #فيينا قبل أن تتوجه للاجتماع مع المنتجين من خارج المنظمة بقيادة روسيا.

وقالت وكالة تاس للأنباء نقلا عن مصادر إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك سيعقد اجتماعين ثنائيين منفصلين مع كل من وزير الطاقة السعودي ووزير النفط الإيراني قبيل اجتماع رئيسي لمنتجي النفط في فيينا اليوم الجمعة بشأن تخفيضات الإنتاج.

من جهته، قال وزير الطاقة في قازاخستان كانات بوزمباييف اليوم الجمعة إن بلاده مستعدة لخفض إنتاجها النفطي وإنها ستجري تخفيضات بالتماشي مع أوبك والمنتجين المستقلين، وفقا لوكالة "رويترز".



وقال الوزير للصحفيين "سنخفض، الأمر يعتمد على المحادثات، (سنخفض) بشكل متناسب، مثل الجميع".

ولم تتمكن أوبك من التوصل لاتفاق على معايير محددة لاتفاق لتقييد الإنتاج خلال جلسة يوم أمس الخميس.