النفط يرتفع بعد تلميح روسيا إلى خفض أكبر لإنتاج النفط

ارتفعت العقود الآجلة لخام #برنت اليوم الجمعة بعد أن بدا مرجحا أن تساهم روسيا بخفض أكبر للإنتاج في اتفاق بين #أوبك والمنتجين المستقلين.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عن 60 دولاراً للبرميل في التعاملات المبكرة، لكنها صعدت إلى 60.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 1041 بتوقيت جرينتش، مرتفعة 11 سنتا مقارنة مع مستوى الإغلاق. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا إلى 51.3 دولار للبرميل.



ويأتي التعافي الطفيف بعد انخفاض الخام نحو 3% في اليوم السابق، مع إنهاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لاجتماع في مقرها بفيينا بالنمسا أمس الخميس دون الإعلان عن قرار بخفض #الإمدادات.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر قوله اليوم إن روسيا تريد خفض إنتاجها النفطي بحد أقصى 150 ألف برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.

وقال نوفاك اليوم إن روسيا ستسعى إلى التوصل لاتفاق مع أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة وقال مصدر بوزارة الطاقة الروسية إن موسكو مستعدة للمساهمة بخفض قدره نحو 200 ألف برميل يوميا ارتفاعا من مستوى 150 ألف برميل يوميا الذي طُرح في البداية.



ويتوقع محللون أن تقلص أوبك إنتاج النفط بقدر أكبر بالمقارنة مع روسيا.



وتضرر منتجو النفط من هبوط أسعار الخام 30% منذ أكتوبر مع ارتفاع الإمدادات في الوقت الذي ضُعفت فيه آفاق الطلب في ظل تباطؤ اقتصادي عالمي.



وزاد إنتاج النفط من أكبر منتجي العالم، أوبك وروسيا والولايات المتحدة، 3.3 مليون برميل يوميا منذ نهاية 2017 إلى 56.38 مليون برميل يوميا، ليلبي نحو 60% من الاستهلاك العالمي.



وتعادل تلك الزيادة وحدها إنتاج الإمارات وهي عضو كبير في #أوبك.