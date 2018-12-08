ضرائب الدول الصناعية تضاعف أسعار الوقود 3 مرات

تفرض كبرى الدول الصناعية في العالم، وعلى رأسها #فرنسا التي شهدت أخيرا احتجاجات شعبية بسبب الضرائب على الوقود، ضرائب على #النفط تصل قيمتها إلى ضعفي سعر البرميل.

وبلغ متوسط ضريبة مجموعة الدول السبع الصناعية "G7" على كل برميل نفط مستورد عام 2017 نحو 101.5 دولار، ما يعادل نحو 1.86 مرة من متوسط سعر برنت البالغ نحو 54.7 دولار للبرميل في العام نفسه.

كما بلغ متوسط تلك الضرائب نحو 1.99 مرة من متوسط سعر خام تكساس البالغ نحو 50.9 دولار للبرميل بحسب تقرير لصحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".

ومع هذه الأرقام تضيف الدول الصناعية ضرائب بمثلي سعر الوقود نفسه لتصبح كلفة الوقود مع الضرائب 3 أضعاف المستوى الحقيقي لها بالأسواق بوجه عام، هذا من غير احتساب كلفة البيع وتوزيع الوقود وأرباح الموزعين وشركات ومحطات الوقود.

وتضم الدول الصناعية المعروفة باسم الـ G7 أو مجموعة الدول السبع الصناعية، #الولايات_المتحدة و #كندا واليابان وفرنسا و #ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

وانتقد أخيرا وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، نهج #الحكومة_الفرنسية وغيرها من الحكومات الأوروبية بفرض ضرائب باهظة على الوقود لتمويل سياساتها الأخرى.

واعتبر الفالح في تصريحات على هامش مشاركته في محادثات الأمم المتحدة حول المناخ في بولندا، أن مثل هذه الخطوات من قبل الحكومات الأوروبية تعرقل جهود منتجي النفط مثل السعودية وغيرها والرامية إلى تزويد أوروبا وغيرها من المستهلكين بكميات وفيرة من الطاقة وبأسعار في متناول اليد.

وكانت فرنسا تصدرت بموجب بيانات العام 2017 الدول المتقدمة في معدل فرض الضرائب نسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي للدولة.

كما تصدرت إيطاليا الدول مجموعة السبع الصناعية من حيث الأعلى في قيمة الضريبة على برميل النفط، حيث بلغت الضريبة نحو 157.35 دولار للبرميل الواحد المستورد، مسجلة ارتفاعا نسبته 3.8 في المائة ما يعادل 5.74 دولار لكل برميل.

ثانيا حلت بريطانيا بضريبة قدرها 154.89 دولار لبرميل النفط المستورد، وهي الدولة الوحيدة من الدول الـ G7 التي سجلت انخفاضا في قيمة الضريبة بنسبة 2.7 في المائة بما يعادل 4.32 دولار، إذ كانت تبلغ الضريبة في عام 2016 نحو 159.21 دولار.

وفرنسا جاءت في المركز الثالث بضريبة قدرها 134.25 دولار لكل برميل مستورد، مرتفعة بنسبة 8.2 في المائة مقارنة بمستوى الضريبة في عام 2016 البالغ نحو 124.02 دولار وهي أكثر الدول الـ G7 ارتفاعا في قيمة الضريبة.

وفي المركز الرابع ألمانيا بضريبة قدرها 124.06 دولار لكل برميل مستورد مقارنة بـ 118.99 دولار في عام 2016، بنمو نسبته 4.3 في المائة، تلتها اليابان بضريبة 69.33 دولار للبرميل في 2017 مقارنة بـ 68.75 دولار في 2016 بنسبة نمو قدرها 0.8 في المائة.

سادسا حلت كندا بضرائب قدرها 47.22 دولار للبرميل في 2017 مقارنة بـ 44.41 دولار في 2016 بنمو نسبته 6.3 في المائة، وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية بضرائب قدرها 23.24 دولار في 2017 مقارنة بـ 22.16 دولار للبرميل الواحد في 2016 بنسبة نمو قدرها 4.9 في المائة.