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البترول المصرية: "BP" تشتري 25% في امتياز نور من "إيني"

المصدر: القاهرة – رويترز
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قالت وزارة البترول المصرية اليوم الأحد، إن #مصر وافقت على شراء "بي.بي" 25% في امتياز نور البحري للنفط الواقع قبالة سواحل شمال سيناء على البحر المتوسط من #إيني الإيطالية.

وأوضح بيان الوزارة أن الوزير طارق الملا وقع الاتفاق الذي يتضمن أيضا شراء مبادلة للبترول التابعة لشركة #مبادلة_للاستثمار ، أحد صناديق الثروة السيادية لحكومة أبوظبي، حصة تبلغ 20%. لكنه لم يذكر القيمة المالية لأي من الصفقتين.

وبذلك تصبح حصة إيني في الامتياز 40% بينما تحوز شركة ثروة للبترول المصرية الـ15% الباقية.

وقال البيان إنه يجري حاليا حفر البئر الأولى في منطقة الامتياز التي تقع على بعد 50 كيلومترا من الشاطئ وفي أعماق بين 50 و400 متر بمساحة إجمالية 739 كيلومترا مربعا.

كلمات دالّة

#وزارة البترول المصرية, #مصر, #إيني, #مبادلة للاستثمار, #BP

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