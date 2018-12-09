البترول المصرية: "BP" تشتري 25% في امتياز نور من "إيني"

قالت وزارة البترول المصرية اليوم الأحد، إن #مصر وافقت على شراء "بي.بي" 25% في امتياز نور البحري للنفط الواقع قبالة سواحل شمال سيناء على البحر المتوسط من #إيني الإيطالية.

وأوضح بيان الوزارة أن الوزير طارق الملا وقع الاتفاق الذي يتضمن أيضا شراء مبادلة للبترول التابعة لشركة #مبادلة_للاستثمار ، أحد صناديق الثروة السيادية لحكومة أبوظبي، حصة تبلغ 20%. لكنه لم يذكر القيمة المالية لأي من الصفقتين.

وبذلك تصبح حصة إيني في الامتياز 40% بينما تحوز شركة ثروة للبترول المصرية الـ15% الباقية.

وقال البيان إنه يجري حاليا حفر البئر الأولى في منطقة الامتياز التي تقع على بعد 50 كيلومترا من الشاطئ وفي أعماق بين 50 و400 متر بمساحة إجمالية 739 كيلومترا مربعا.