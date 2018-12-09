السعودية تعلن عن خفض كبير لإنتاج النفط الشهر المقبل

كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي خالد #الفالح أن إنتاج بلاده من النفط هبط إلى 10.7 مليون برميل يوميا في ديسمبر، من مستويات 11 مليون برميل يوميا في نوفمبر، متوقعا أن يتراجع الإنتاج إلى 10.2 مليون برميل يوميا في يناير المقبل.

وأضاف الفالح أنه لن يتم خفض الإنتاج أكثر مما ينبغي، لكي لا ينمو إنتاج النفط الصخري الأميركي سريعا جدا.

وشدد على أن المملكة مستعدة لضخ المزيد من النفط إذا حدث انقطاع كبير في الإمدادات.

وتوصلت دول منظمة #أوبك وحلفاؤها من المنتجين المستقلين بقيادة روسيا، إلى اتفاق على خفض إنتاج النفط بـ1.2 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات الإنتاج في أكتوبر.

وستقوم دول أوبك بخفض الإنتاج بنحو 800 ألف برميل يوميا، على أن يقوم المنتجون المستقلون بقيادة روسيا بتخفيض موازٍ بمقدار 400 ألف برميل.

جاء هذا الاتفاق، الذي فاق توقعات السوق، على الرغم من الدعوات المتكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب لعدم فرض أي قيود على الإنتاج.

وسيستمر الخفض لـ6 أشهر اعتبارا من يناير. وستشارك فيه روسيا بما يتراوح بين 200 و230 ألف برميل يوميا.