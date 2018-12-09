إيران تستأنف صادرات الغاز للعراق بعد إصلاح خط أنابيب

استأنفت #طهران صادرات الغاز إلى العراق بعد فترة توقف بسبب عطل في أحد خطوط الأنابيب بعد انهيار أرضي وفيضانات، حسب ما ذكر موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت "شانا".

ونقل موقع شانا عن شركة الغاز الوطنية الإيرانية السبت القول، إن الغاز بدأ يتدفق مجددا في الخامس من ديسمبر/كانون الأول بعد إصلاح خط الأنابيب.

وكان العراق قد أعلن في 28 نوفمبر/تشرين الثاني أن صادرات الغاز توقفت في اليوم السابق في أعقاب زلزال مما حرم شبكة الكهرباء العراقية من 2500 ميغاوات في ظل اعتماد بغداد الشديد على الغاز الإيراني لتغذية محطاتها.

وقالت الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على قطاع #النفط_الإيراني في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، إن العراق يمكنه مواصلة استيراد الغاز الطبيعي وإمدادات الطاقة لمدة 45 يوما ما دام لا يسدد مدفوعاته لإيران بالدولار.