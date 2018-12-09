"أدنوك" تمنح تشنهوا أويل الصينية 4% في امتياز بري

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في بيان، اليوم الأحد، إنها منحت تشنهوا أويل الصينية أربعة بالمئة في امتياز بري كان في حوزة شركة الطاقة الصينية المحدودة (سي.إي.إف.سي).



وتشنهوا مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر للجنة مراقبة وإدارة الأصول التابعة لمجلس الدولة الصيني، والتي تشرف على أكثر من 100 من الأصول والشركات المملوكة للدولة وتديرها في قطاعات شتى من بينها النفط والبتروكيماويات والنقل.