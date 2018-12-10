بعد اتفاق أوبك.. "أدنوك" تخفض مخصصات الخام في يناير

قال مصدر مطلع إن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" أبلغت عملاءها بخفض مخصصات نفطها الخام لشهر يناير كانون الثاني تماشياً مع قرار أوبك الأسبوع الماضي خفض إمدادات النفط.



وذكر المصدر، اليوم الاثنين، أن من المقرر خفض مخصصات خام مربان 15% ، بينما سيتم تقليص مخصصات خامي داس وزاكوم العلوي بنسبة 5% لكل منهما.



واتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا يوم الجمعة على خفض إنتاج النفط بأكثر مما توقعت السوق، رغم الضغوط التي مارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدفع أسعار الخام إلى الانخفاض.