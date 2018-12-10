وزير النفط العراقي يتوقع ارتفاع أسعار الخام بمرور الوقت

قال وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، اليوم الاثنين، إنه يتوقع توقف انخفاض #أسعار_النفط وارتفاعها بمرور الوقت، مضيفاً أنه لو لم تخفض #أوبك الإنتاج لتراجعت #أسعار_النفط إلى ما بين 45 و50 دولارا للبرميل بالنسبة لسلة أوبك.



وفي حديثه خلال مناسبة للوزارة في بغداد، قال الغضبان إن انخفاض #صادرات_العراق في الآونة الأخيرة لا يرجع لأسباب فنية، حيث إن حقول النفط العراقية تتمتع بقدرة عالية، إنما يرجع إلى الأحوال الجوية.



وقال "هدفنا الوصول إلى طاقة تصديرية 6.5 مليون برميل يوميا لكن عبر مراحل".



وفي حديثه عن اتفاق نفط كركوك المبرم في الآونة الأخيرة مع حكومة إقليم كردستان شبه المستقل، قال الغضبان إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) الحكومية تلقت أسعاراً تفضيلية على الرغم من أن الكميات قليلة.



واستأنف العراق الشهر الماضي #صادرات_نفط_كركوك، المتوقفة منذ عام بسبب خلاف بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، بعد أن توصلت الحكومة الجديدة في بغداد إلى اتفاق أولي مع أربيل.