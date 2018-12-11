الكويت تخفض أسعار بيع النفط الخام لآسيا في يناير

قال مصدران مطلعان اليوم الثلاثاء إن #الكويت خفضت أسعار البيع الرسمية لخاميها في الشحنات المصدرة إلى آسيا في يناير.



وذكر المصدران أن سعر البيع الرسمي لخام مزيج التصدير الكويتي إلى آسيا في يناير انخفض 65 سنتا للبرميل عن الشهر السابق إلى 35 سنتا دون متوسط أسعار خامي عمان ودبي على منصة بلاتس.



وضيق ذلك فارق السعر بين مزيج التصدير الكويتي والخام العربي المتوسط السعودي في يناير إلى 30 سنتا للبرميل، مقارنة مع 40 سنتا في الشهر السابق.



وتحدد سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز الكويتي إلى آسيا في شحنات يناير عند 1.10 دولار فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي على منصة بلاتس، بانخفاض 1.65 دولار للبرميل عن الشهر السابق.



وقلص ذلك علاوة الخام الكويتي فوق الخام العربي الخفيف جدا السعودي إلى 30 سنتا للبرميل، انخفاضا من 50 سنتا للبرميل منذ أكتوبر حين حددت #الكويت أول سعر بيع رسمي لخامها الجديد.