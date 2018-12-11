بعد إزاحتها عن عرشها.. قطر قد تضيف خط تصدير جديدا للغاز

بعد أكثر من عقد على سيطرتها على المركز الأول كأكبر مصدر للغاز المسال في العالم، تأتي أستراليا لتنتزع هذا المركز من قطر.

وبحسب "Refinitiv Eikon "، تجاوزت أستراليا قطر خلال نوفمبر الماضي بتصدير 6.5 مليون طن من الغاز المسال في حين صدرت قطر 6.2 مليون طن.

ويرجع سبب هذا التفوق إلى ارتفاع صادرات أستراليا بنحو 15% مقارنة مع شهر أكتوبر من العام الحالي، في حين تراجعت صادرات قطر بنسبة 3% عن الفترة ذاتها.

يأتي هذا الصعود بعد استحواذ قطر على أكثر من 27% من الحصة السوقية العالمية لمصدري الغاز المسال العام الماضي.

في حين جاءت حصة أستراليا عند أقل من 20% فقط خلال عام 2017.

يرجع توسع أستراليا في سوق الغاز المسال إلى بدء التصدير من عدة مشاريع جديدة قامت بإنشائها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وتعريفا للغاز المسال" LNG " هو عبارة عن عملية تجري على الغاز الطبيعي بعد استخراجه، حيث يتم تبريده بدرجة حرارة 160 درجة مئوية تحت الصفر، فيتحول إلى سائل.

بالإضافة إلى أن عملية التبريد تفقد حجمه بمقدار 600 مرة وهذا يسهل عملية تخزينه ونقله بأمان وبشكل موثوق، ويعد ثالث أكبر مصدر للطاقة في العالم بعد النفط والفحم.

ومع توقعات بدخول خط Royal Dutch Shell's Prelude في أستراليا الخدمة العام المقبل، يتوقع محللون أن تدفع قطر بإضافة خط تصدير جديد للغاز المسال لتبقى مداورة المركز الأول بين البلدين، في حين ترفع الولايات المتحدة من طاقتها التصديرية طمعا في اعتلاء قائمة كبار منتجي الغاز المسال.