لجنة برلمانية: 50 ديناراً شهرياً بدل وقود للكويتيين

وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس الاثنين، على اقتراح بقانون بشأن منح بدل علاوة #وقود للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة بواقع 50 ديناراً شهرياً.



وفي سياق متصل، وافقت اللجنة على فرض #التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل #الخدمات_الصحية، كما وافقت على تأسيس شركة للتأمين التكافلي وتخصيص مواقع في الأسواق العامة للمتقاعدين بحسب ما تناقلته الصحف الكويتية اليوم.