طهران: قرار خفض إنتاج النفط هزيمة للسياسة الأميركية

بعد أن قادت الدبلوماسية السعودية المفاوضات بين #أوبك وحلفائها للتوصل إلى قرار خفض إنتاج النفط، برزت تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني اعتبر فيها القرار هزيمة لسياسة التدخل الأميركية. لكن ما حقيقة دور طهران في قرار خفض الإنتاج؟

ويعلن المسؤولون الإيرانيون هزيمة الولايات المتحدة كل يوم مرتين على الأقل، لكن الهزيمة الأخيرة فيها شيء مختلف.

وعلق الرئيس الإيراني حسن روحاني على قرار أوبك وحلفائها خفض إنتاج #النفط بمليون و200 ألف برميل يومياً. وقال إن القرار "هزيمة لسياسة التدخل الأميركية".



الإشارة هنا إلى تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي عبر مراراً عن رفضه لأي خفض للإنتاج. لكن من الذي تحدّى رغبات ترمب؟ من تابع ما دار في اجتماعات فيينا لاحظ أن في القاعة دولة واحدة كان ترفض المشاركة في قرار خفض الإنتاج... إيران!



وقال وزير الطاقة الإيراني: "ليس من السهل علينا المشاركة في #خفض_الإنتاج، فنحن نحاول المحافظة على مستويات إنتاجنا وخاصة المستويات المطلوبة للتصدير".

الهزيمة أميركية إذن، لكن الانتصار الذي يحتفل به روحاني صنعته دولة أخرى، قد يحتاج للاستعانة بصديق لمعرفة اسمها.

وزير الطاقة الروسي أشاد بصريح العبارة بقدرة نظيره السعودي، خالد الفالح، على "إيجاد حل في أصعب وضع".



وقبله، جيّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "إنجاز" خفض الإنتاج إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وقالها إنه من دون السعوديين لما تحقق هذا الإنجاز.