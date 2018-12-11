نوفاك: إنتاج روسيا النفطي بديسمبر سيعادل مستويات أكتوبر

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج بلاده النفطي في ديسمبر كانون الأول من المتوقع أن يكون عند مستويات مماثلة لتلك المسجلة في أكتوبر تشرين الأول.



وأبلغ نوفاك الصحافيين أيضا بأن اتفاقا لخفض الإنتاج جرى التوصل إليه بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وروسيا، ومنتجين آخرين الأسبوع الماضي سيجري تنفيذه لمدة 6 أشهر بداية من يناير كانون الثاني.



وأضاف "سنراقب الموقف على أساس شهري".

وفي سياق متصل، أكد نوفاك، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تنوي خفض إنتاجها من #النفط بما يتراوح بين 50 ألفا و60 ألف برميل يوميا على الأقل في يناير، بموجب اتفاق الإنتاج العالمي الذي جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي.



وأضاف نوفاك أن #روسيا تعتزم خفض إنتاجها النفطي تدريجيا.

وقال نوفاك اليوم الثلاثاء إن بلاده ستخفض إنتاج النفط تدريجيا في إطار الاتفاق الذي جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي بين #أوبك والمنتجين المستقلين، ولن تكون هناك تحركات كبيرة.



وأبلغ نوفاك الصحفيين بأن روسيا تتجه لخفض الإنتاج بما يتراوح بين 50 ألفا و60 ألف برميل يوميا في يناير، وإن التخفيضات اللاحقة ستتوقف على #التكنولوجيا والمناخ، لكنها ستظل عند نفس المستوى على الأقل.



وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك وبعض المنتجين خارجها، ومن بينهم روسيا، قالوا الأسبوع الماضي إنه سيخفضون إنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل يوميا.