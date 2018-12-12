تصدير أول شحنة من خام كركوك العراقي منذ استئناف الضخ

كشفت بيانات تتبع السفن ووثيقة شحن أن أول شحنة من #خام_كركوك العراقي يجري تداولها منذ استئناف ضخ النفط في الشهر الماضي بيعت إلى شركة ليتاسكو، ذراع التجارة التابعة لشركة لوك أويل الروسية المنتجة للنفط وتتخذ من سويسرا مقرا.

ووفقا لبيانات رفينيتيف أيكون، غادرت الناقلة رافا محملة بنحو 600 ألف برميل من نفط كركوك ميناء جيهان التركي في العاشر من ديسمبر/كانون الأول في الطريق لمصفاة تابعة للشركة الروسية في إيطاليا.

كما اطلعت رويترز أيضا على فاتورة تحميل الناقلة رافا التي أكدت تفاصيل الصفقة.

وقال وكيل شحن محلي، إن من المقرر أن تحصل ليتاسكو على شحنتين أخريين من نفط كركوك في ديسمبر/كانون الأول.

واستأنف العراق تصدير خام كركوك في نوفمبر/تشرين الثاني بعدما توصلت الحكومة العراقية الجديدة لاتفاق مبدئي مع إقليم كردستان شبه المستقل.

وكانت تدفقات الخام توقفت قبل عام بسبب خلاف بين الحكومة المركزية وحكومة أربيل.

ودعت الحكومة الأميركية لاستئناف ضخ النفط للمساعدة في معالجة نقص الخام الإيراني في المنطقة بعدما فرضت واشنطن عقوبات جديدة على طهران.

وجرى استئناف الضخ بمعدل يتراوح بين نحو 50 و60 ألف برميل يوميا.

وقبل توقف تدفقات الخام في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي كان العراق يصدر يوميا نحو 300 ألف برميل يوميا من نفط كركوك عبر تركيا إلى الأسواق العالمية. وجرى تخصيص نحو 185 ألف برميل يوميا لتغذية المصافي العراقية.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير النفط العراقي، إن إنتاج كركوك بلغ نحو 400 ألف برميل يوميا. وقال مسؤولون في وزارة النفط إن نحو 100 ألف برميل منها تتجه إلى صهريج يملكه العراق في ميناء جيهان التركي.

ولوك أويل من أهم شركات النفط العاملة في العراق حيث تنتج نحو 400 ألف برميل يوميا من حقل غرب القرنة-2 النفطي.