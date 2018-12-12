كم يستهلك الفرد بالكويت من النفط سنويا؟

قال مدير الإدارة الاقتصادية في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول #أوابك عبدالفتاح دندي إنه نتيجة لتسارع النمو في استهلاك الطاقة في الكويت بوتيرة تجاوزت النمو السكاني فقد ترتب على ذلك ارتفاع في حصة الفرد من استهلاك الطاقة من 52 برميل نفط مكافئ عام 1995 إلى 58 برميل نفط مكافئ عام 2018.



وتوقع في تقرير عرضته صحيفة الأنباء الكويتية أن ترتفع حصة استهلاك الفرد في #الكويت من 58 برميل نفط مكافئ عام 2018 إلى 68 برميل نفط مكافئ عام 2040، ومن المتوقع أن تستمر هيمنة النفط والغاز الطبيعي على مزيج الطاقة المستهلكة في الكويت خلال الفترة الممتدة من عام 2018 حتى عام 2040 بحسب سيناريو الإشارة، بالرغم من تراجع حصتهما إلى 94.3% عام 2040، مقارنة بحصة بلغت نحو 99.7% عام 2018، بينما ترتفع حصة الطاقات المتجددة إلى نحو 5.6% عام 2040 مقارنة بنحو 0.3% عام 2018.