ليبيا..استمرار غلق حقل الشرارة النفطي وانهيار الإنتاج

يستمر إغلاق حقل الشرارة النفطي الأكبر في #ليبيا لليوم الثالث على التوالي، وسط توقعات بأن تمتد عملية الغلق لأيام أخرى، ما ينذر بخسائر جديدة، في وقت تحاول فيه البلاد استعادة إنتاجها من #النفط وإحياء الاقتصاد.

وتستمر الاحتجاجات التي يقودها حراك "غضب فزان"، الذي أغلق الأحد حقل الشرارة النفطي الواقع جنوب غرب ليبيا، تنديدا بعدم اهتمام السلطات بالمنطقة الجنوبية، وتجاهل توفير متطلباتهم الأساسية، إلى جانب تدهور الحالة الأمنية التي نتج عنها كثرة حوادث الخطف وتفشي الجريمة، بينما تصف المؤسسة الوطنية للنفط عملية إغلاق الحقل النفطي بـ"العمل الإرهابي"، وتتهم "الميليشيات المسلحة بالوقوف وراء ذلك من أجل تحقيق أغراض خاصة".

وفي هذا السياق، يستنكر الناشط بالحراك عادل عنديدي، اتهام أهالي فزان الذين "خرجوا للدفاع عن حقوقهم المشروعة والمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية بالإرهاب ووصفهم بالميليشيات"، موضحا لـ"العربية.نت" أن مدينة أوباري والمناطق المجاورة لها، "تعيش حالة من الفقر والخصاصة والحرمان وانعدام كل مقومات الحياة على بعد أمتار قليلة من أكبر الحقول النفطية في البلاد".

ويصر المحتجون الذين يقول عنديدي عنهم "إنهم لم يجدوا أي طريقة أو حلا آخر للضغط على السلطات إلا عبر وقف ضخ النفط" هذه المرة، على التمسك بمطالبهم إلى حين تحقيق التنمية وتحسين الخدمات في جهتهم، وهو الأمر الذي سيستغرق وقتا طويلا، يجعل من عملية إغلاق الحقول النفطية ممتدة إلى وقت غير معلوم.

وتبعا لاستمرار توقف ضخ النفط من حقول البلاد في الجنوب، تخسر ليبيا يوميا حوالي ثلث إنتاجها من النفط الذي ارتفع في الأشهر الأخيرة إلى أكثر من مليون برميل يوميا، كما يتكبد الاقتصاد الليبي خسائر يومية بقيمة 32.5 مليون دولار أميركي، حسب أرقام المؤسسة الوطنية للنفط، إذ ينتج حقل الشرارة النفطي 315 ألف برميل يوميا، بينما يبلغ إنتاج حقل الفيل الذي يعتمد بشكل أساسي على إمدادات الكهرباء من حقل الشرارة 73 ألف برميل يوميا.

وتعافى الإنتاج النفطي في ليبيا خلال الأشهر الماضية ووصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، غير أنه يتأثّر في كل مرة بعمليات الإغلاق المتكرّرة التي تنفذها الجماعات المسلحة، أو الناتجة عن الاحتجاجات الاجتماعية.