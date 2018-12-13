النفط يهبط دون 60 دولارا للبرميل مع ارتفاع المخزونات

انخفضت #أسعار_النفط إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل اليوم الخميس بفعل ضغوط من ارتفاع #المخزونات_العالمية، وانخفاض أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأميركي.



وانخفض خام برنت 60 سنتا إلى 59.55 دولار للبرميل. كما تراجع الخام الأميركي الخفيف 60 سنتا إلى 50.55 دولار للبرميل.



وتجاوزت الإمدادات العالمية من النفط الطلب على مدى الأشهر الستة الماضية، مما تسبب في تضخم المخزونات ودفع أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام في نهاية نوفمبر تشرين الثاني.



وانخفضت مخزونات الخام الأميركية بمقدار 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر مما أثار خيبة أمل بعض المستثمرين الذين توقعوا انخفاضها بمقدار ثلاثة ملايين برميل.



وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون منهم روسيا في الأسبوع الماضي إنهم سيسعون إلى خفض فائض المعروض. واتفقوا على خفض الإنتاج إجمالا بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا.



وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط اليوم إن ذلك يجب أن يكون كافياً لحدوث عجز في الإمدادات بالسوق بحلول الربع الثاني من العام المقبل، إذا التزمت أوبك وغيرها من كبار المنتجين باتفاقهم.



وقالت #أوبك إن الطلب على نفطها في 2019 سينخفض إلى 31.44 مليون برميل يوميا بما يقل 100 ألف برميل يوميا عن توقعاتها في الشهر الماضي، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 1.53 مليون برميل يوميا عن المستوى الذي تنتجه المنظمة حاليا.