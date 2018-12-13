وكالة الطاقة تتوقع تسارع شح معروض النفط العالمي في 2019

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس إن #سوق_النفط_العالمية قد تتحول إلى العجز في وقت أقرب من المتوقع بفعل اتفاق الإنتاج بين #أوبك وروسيا وآخرين وقرار كندا خفض المعروض.



وأبقت الوكالة التي مقرها باريس على توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 عند 1.4 مليون برميل يوميا، دون تغير عن تقديرات الشهر السابق وقالت إنها تتوقع نموا قدره 1.3 مليون برميل يوميا هذا العام.



وقد يقوض عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي الناشئ عن #توترات_التجارة الأميركية الصينية استهلاك النفط في العام القادم، وذلك مع تسارع في نمو المعروض.



وقالت وكالة الطاقة "بالنسبة للعام 2019، يظل توقعنا لنمو الطلب عند 1.4 مليون برميل يوميا حتى مع #تراجع_أسعار_النفط كثيرا منذ ذروة أوائل أكتوبر.



"بعض الدعم الناتج عن انخفاض الأسعار سيبطله ضعف النمو الاقتصادي عالميا، لاسيما في بعض الاقتصادات الناشئة."



وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول اتفقت الأسبوع الماضي مع روسيا وسلطنة عمان ومنتجين آخرين على خفض إنتاج النفط الخام 1.2 مليون برميل يوميا من يناير لكبح تنامي مخزونات الوقود غير المستخدمة.



وقالت وكالة الطاقة إن قرار حكومة مقاطعة ألبرتا الكندية بإجبار منتجي النفط على كبح المعروض سيفضي إلى أكبر خفض في إنتاج الخام العام القادم.



وتراجع سعر النفط بمقدار الثلث تقريبا منذ بداية ربع السنة الحالي إلى حوالي 61 دولارا للبرميل من ذروة أربع سنوات قرب 87 دولارا في أوائل أكتوبر.