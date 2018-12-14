أسعار النفط تهبط وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني

هبطت #أسعار_النفط اليوم الجمعة وسط مخاوف بشأن تباطؤ نمو اقتصاد #الصين، وفي الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون إلى جني أرباح تجاوزت الـ2% في الجلسة السابقة، وذلك على الرغم من أن #تخفيضات_الإنتاج التي اتفق عليها الأسبوع الماضي كبار منتجي النفط أعطت بعض الدعم للخام.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61.08 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 37 سنتا، أو ما يعادل 0.6% عن التسوية السابقة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52.42 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 16 سنتا، أو ما يعادل 0.3% عن التسوية السابقة.

وأعلنت الصين اليوم الجمعة بعضا من أبطأ النمو في مبيعات #التجزئة والإنتاج الصناعي في سنوات، مما يسلط الضوء على مخاطر #الخلاف_التجاري مع الولايات المتحدة.