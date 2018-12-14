سلطنة عمان تنوي خفض إنتاج النفط 2% لمدة 6 أشهر

أشار خطاب أرسلته وزارة النفط والغاز العمانية لزبائن من مشتري نفط البلاد واطلعت عليه رويترز إلى أن السلطنة ستخفض إنتاج الخام 2% اعتبارا من يناير لفترة مبدئية تمتد لستة أشهر.

ووفقا لما ذكره الخطاب، فإن خفض الإنتاج يأتي تنفيذا لاتفاق أبرمته منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك مع مصدري الخام من خارجها لخفض المعروض العالمي. وعمان ليست عضوا في أوبك.

واتفقت أوبك الأسبوع الماضي مع حلفائها بقيادة روسيا على خفض إنتاج #النفط بأكثر مما كانت تتوقعه السوق، على الرغم من الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخفض سعر الخام.