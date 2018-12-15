رغم الإعفاء.. كوريا الجنوبية لم تستورد نفط إيران

أظهرت بيانات الجمارك، يوم السبت، أن #كوريا_الجنوبية لم تستورد أي نفط إيراني للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، وذلك على الرغم من حصولها على إعفاء من العقوبات التي تستهدف إمدادات #النفط الخام من إيران.

ومُنحت كوريا الجنوبية وسبع دول أخرى استثناءات مؤقتة في أوائل نوفمبر من العقوبات الأميركية، التي بدأت في ذلك الشهر بسبب برنامج طهران النووي المتنازع عليه.

ولكنها ظلت لا تستورد شيئاً مع إجراء المشترين محادثات مع #إيران بشأن إبرام عقود جديدة في حين قالت مصادر في الصناعة من قبل إنها تتوقع استئناف المشتريات أواخر يناير كانون الثاني أو فبراير شباط.

وأظهرت بيانات #الجمارك أنه مع عدم وصول شحنات إيرانية منذ ثلاثة أشهر هبطت واردات كوريا الجنوبية من النفط من إيران بنسبة 57.9 في المئة إلى 7.15 مليون طن خلال الفترةمن يناير كانون الثاني إلى نوفمبر تشرين الثاني أو بمعدل 157009 برميل يوميا مقابل نحو 17 مليون طن في نفس الفترة في 2017.

وكوريا الجنوبية أحد الزبائن الرئيسيين لإيران في آسيا.

وعلى الرغم من عدم كشف النقاب عن كميات النفط التي سمح لها باستيرادها على وجه الدقة من إيران بموجب الإعفاء قالت مصادر مطلعة إنها يمكنها شراء ما يصل إلى 200 ألف برميل يوميا معظمها من المكثفات.

والمكثفات نفط خفيف للغاية يستخدم لصنع وقود مثل #النفتا والبنزين.

ولكن نظرا لأن إمدادات إيران من #المكثفات محدودة بسبب العقوبات وارتفاع الطلب المحلي في إيران وبحث المشترين الكوريين الجنوبيون عن بدائل غير إيران.

وقالت البيانات إنه في المجمل استوردت كوريا الجنوبية 12.71 مليون طن من النفط الخام في نوفمبر تشرين الثاني بزيادة 1.2 في المئة عن 12.59 مليون طن قبل عام.

وارتفعت واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 0.6 في المئة عن العام السابق إلى 131.23 مليون طن.