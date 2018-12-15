مع هبوط الأسهم.. خسائر النفط الأسبوعية تتجاوز 2%

هبطت أسعار #النفط حوالي 2 بالمئة متضررة من هبوط أسواق الأسهم الأميركية، بينما أشارت بيانات اقتصادية من الصين إلى تراجع في الطلب على #الوقود في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 60.28 دولار للبرميل عند التسوية، منخفضة 1.17 دولار أو 1.90 بالمئة.

وهبطت عقود خام القياس الأميركي #غرب_تكساس الوسيط 1.38 دولار، أو 2.62 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 51.20 دولار للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع مني برنت بخسارة 2.3 بالمئة تقريباً في حين هبط الخام الأميركي 2.7 بالمئة.

وهبطت أسواق الأسهم الأميركية بعد بيانات أظهرت أن مبيعات التجزئة في الصين في نوفمبر تشرين الثاني نمت بأضعف وتيرة منذ 2003 وأن الناتج الصناعي سجل أقل نمو في حوالي ثلاث سنوات.

يضاف التقرير إلى التوترات في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض إنتاج مصافي النفط في الصين في نوفمبر تشرين الثاني عن الشهر السابق، مما يشير إلى تباطؤ في الطلب رغم أن معدلات التشغيل كانت مرتفعة 2.9 بالمئة عن مستوياتها قبل عام.